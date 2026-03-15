Пермейн: «Нам не повезло с автомобилем безопасности»

В Шанхае завершился очередной гоночный уик-энд, в ходе которого Лиам Лоусон сумел заработать очки как в субботнем спринте, так и в основной гонке, состоявшейся в воскресенье.

Алан Пермейн, руководящий командой, подвёл итоги уик-энда: «Взять восемь очков за выходные, несмотря на то, что скорость явно оставляла желать лучшего, — отличный итог для коллектива.

Сама гонка сложилась для нас хорошо. Неудачно совпало появление автомобиля безопасности: пит-стоп для Лиама мы провели за круг до этого, но он справился с задачей на отлично. В определённый момент Хаджар создавал серьёзное давление, но Лиам не допустил ошибок и сумел удержать позицию.

Что касается Арвида, стратегия многих гонщиков, стартовавших на Hard, была нарушена из-за машины безопасности. Для него этот этап оказался сложным, однако он продолжает набираться опыта».

Лиам Лоусон, финишировавший седьмым, поделился своими впечатлениями: «Я очень рад сегодняшнему результату. Если честно, мы не ожидали такого исхода, однако к концу гонки наш темп значительно вырос.

По ходу заезда автомобиль безопасности появился в самый неподходящий момент, и тогда мне показалось, что шансы на высокий результат минимальны. Тем не менее, машина позволяла атаковать, я совершил несколько обгонов и смог прийти седьмым.

Благодарю команду — с точки зрения стратегии всё было сделано верно, и набранные очки это подтверждают.

Мы будем работать дальше и надеемся улучшить позиции уже на следующей неделе и в следующих гонках».

Арвид Линдблад, занявший 12-е место, отметил: «Эти выходные оказались не самыми лёгкими. Мне удалось хорошо стартовать, и всё складывалось неплохо до появления автомобиля безопасности, который вмешался в самый неудобный для нас момент. Я ехал на Hard, а переходить на Medium было рано, поэтому пришлось продолжать на прежних шинах.

Уик-энд прошёл совсем иначе, чем этап в Мельбурне. Я выступал на ранее незнакомой трассе, на единственной тренировке удалось проехать лишь несколько кругов, поэтому пришлось осваиваться уже в процессе гонки. Несмотря на это, я получил ценный опыт, который пригодится в Сузуке».