Перес: Возвращаются прежние естественные ощущения

На Гран-при в Сузуке Серхио Пересу напомнили об инциденте, который произошёл во время предыдущей гонки в Шанхае. Тогда между болидами команды Cadillac F1 случился контакт, после чего мексиканский гонщик извинился перед Валттери Боттасом.

Несмотря на этот эпизод, Перес подчеркнул, что команда не планирует вводить специальные ограничения для напарников по команде. По его словам, свобода соперничества между пилотами Cadillac F1 сохранится.

«Всё нормально, мы сразу оставили этот инцидент в прошлом, тем более что в целом тот день сложился для команды неплохо, ведь обе машины Cadillac добрались до финиша гонки. Теперь надо это развивать, двигаться дальше, стараясь добиться прогресса», — отметил Серхио Перес.

Он также рассказал о сложностях, с которыми столкнулся на предыдущем этапе. Из-за технических проблем Перес смог проехать только 13 кругов на тренировке и не участвовал в квалификации к спринту. Однако, по его словам, команде удалось наверстать упущенное, и уик-энд в целом прошёл уверенно.

Перес добавил, что после тестов и двух Гран При он восстановил форму и возвращается к привычному ритму. Мексиканский пилот отметил, что даже мышцы шеи постепенно привыкают к нагрузкам, а машина пока не слишком быстра, что облегчает адаптацию.