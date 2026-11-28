Гонщики Cadillac F1 завершили пятничные тренировки в Катаре на последних позициях протокола. После вечерней сессии Серхио Перес отметил, что команда пока испытывает серьёзные трудности на этой трассе, однако такой результат не стал неожиданностью.

Серхио Перес (22-й): «У нас были сложности, особенно на второй тренировке. Мы внесли ряд изменений в настройки, но из-за этого откатились на шаг назад. Проблема с машиной, которая возникла во второй сессии, была связана именно с одним из неверно выбранных параметров настроек.

Всё пошло не в том направлении, в каком надо, поэтому, вероятно, нам придётся вернуться к тем настройкам, что были в первой сессии, и начать с самого начала. Впрочем, мы изначально знали, что на этой трассе нас ждут очень большие трудности».