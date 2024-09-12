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Доработка машины приносит мне больше пользы, чем Максу

После сильного старта сезона и четырёх подиумов в начале гоночного календаря, гонщик Серхио Перес столкнулся с резким спадом результатов. Летом проблемы начали угрожать и его напарнику по команде - Максу Ферстаппену.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
12.09.2024, 20:01·2 мин
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Фото: F1news.ru

После сильного старта сезона и четырёх подиумов в начале гоночного календаря, гонщик Серхио Перес столкнулся с резким спадом результатов. Летом проблемы начали угрожать и его напарнику по команде - Максу Ферстаппену. Перед стартом уик-энда в Баку пилот из Мексики, выступающий за Red Bull Racing, поделился информацией о возникших трудностях из-за особенностей своего стиля вождения.

«Последние пятнадцать месяцев были для меня сложными, связанными с тем, каким образом мы развивали машину. Проблемы возникли у меня раньше, чем у Макса, из-за наших различий в стиле пилотирования. Он, по своей природе, менее чувствителен к этим аспектам», - отметил Серхио Перес.

«Многие, особенно журналисты, не осознают, что разные стили вождения влияют на разные аспекты гонки. Максу удавалось избегать проблем, с которыми я столкнулся давно. Но теперь и он их почувствовал. Я уверен, что доработки, которые мы планируем, помогут мне достичь лучших результатов, учитывая мой стиль гонки», - добавил мексиканский пилот.

«Наши данные телеметрии ясно показывают корень проблемы, команда работает над этим вопросом, и я надеюсь, что в скором времени мы сможем их устранить. Это, безусловно, поможет нам извлечь максимум скорости из нашей машины», - заключил Серхио Перес.

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