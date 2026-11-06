Перес: «Чем меньше отвлекающих факторов, тем лучше»

Серхио Перес не видит причин для беспокойства из-за возможных изменений в структуре владельцев Cadillac F1. По его мнению, продажа части акций не должна отразиться на работе команды.

Мексиканский гонщик, недавно продливший соглашение с коллективом до 2029 года включительно, отметил, что дополнительную уверенность ему даёт финансовая поддержка проекта со стороны корпорации General Motors (GM).

«Разумеется, я вполне спокоен на этот счёт, – цитирует Переса американское издание Racer. – Я знаю, кто стоит за этим проектом. GM – один из крупнейших автопроизводителей, в настоящее время представленных в Формуле 1. Не думаю, что у них могут быть какие-то проблемы.

С другой стороны, это Дэн Таурисс, компания TWG. Не знаю, может быть, они хотят вернуть часть своих инвестиций, или происходит нечто подобное, но не думаю, что при этом могут произойти какие-то изменения. Для меня важнее всего, что команда полностью сосредоточена на гонках.

Нам предстоит многое сделать, многое улучшить, и в этом плане команде предстоит несколько критически важных месяцев, чтобы подготовиться к следующему году. Чем меньше будет разного рода отвлекающих факторов, тем лучше, и мы сможем полностью сосредоточиться на работе на трассе. А всем остальным пусть занимаются боссы».

Состав Cadillac F1 на 2027 год пока остаётся неопределённым. Завтра на автодроме в Интерлагосе Колтон Херта примет участие в очередной тренировке, после чего у американского гонщика будет достаточно баллов для получения суперлицензии FIA.

«Для меня это сложный вопрос, потому что Колтона я тоже знаю, и мы с ним хорошо ладим, – прокомментировал Серхио. – Можно сказать, оба, и Валттери, и Колтон, заслуживают места в команде, однако я считаю, что на нынешней стадии развития проекта важнее всего опыт.

Валттери хорошо справляется с делом, но в нескольких последних гонках ему очень не везло. Колтону, если он получит шанс, будет крайне сложно продемонстрировать свой талант. Думаю, команде предстоит сделать трудный выбор, ведь после всего нескольких пятничных тренировок очень сложно судить о его потенциале.

Поолагаю, команда знает, что делает. В этом плане моё мнение ей не нужно. А мне лишь нужен напарник, который в состоянии эффективно способствовать быстрому прогрессу команды. Для меня важно только это. Кто бы ни был гонщиком команды – Валттери, Колтон или кто-то ещё – он должен показывать результаты».