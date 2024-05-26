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Замена силовой установки у Леклеру перед квалификацией

Новости из мира Формулы-1! Обладатель поула в Монако Шарль Леклер столкнулся с серьезными проблемами перед квалификацией.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
26.05.2024, 10:11·1 мин
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Фото: F1news.ru

Новости из мира Формулы-1! Обладатель поула в Монако Шарль Леклер столкнулся с серьезными проблемами перед квалификацией. Во время третьей тренировки в его команде заметили неполадки с силовой установкой на болиде, и было решено срочно провести замену. Несмотря на недостаток времени, механики справились с задачей, позволив Леклеру выехать на трассу вовремя.

Сам гонщик Шарль Леклер отметил: «В последнюю минуту нам пришлось поменять двигатель. Были опасения, справятся ли механики, но они сработали на отлично. Эта квалификация была ключевой в этом сезоне, все ощущали напряжение, но, благодаря совпадению всех факторов, у нас все получилось».

Источник

Шарль Леклер (21)Ferrari (107)

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