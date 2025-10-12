Главная Новости Red Bull Racing Пьер Ваше: Надеюсь, мы выбрали правильный путь
Пьер Ваше: Надеюсь, мы выбрали правильный путь

Red Bull Racing готовится к сезону 2025 с новыми шасси и силовыми установками, модернизируя RB21 для соответствия новым техническим регламентам Формулы-1.
Иннокентий Петров
12.10.2025, 18:21·2 мин
Фото: F1news.ru

Пьер Ваше, технический директор команды Red Bull Racing, поделился подробностями подготовки коллектива к новому сезону Формулы 1, в котором ожидается переход на шасси и силовые установки следующего поколения.

В интервью изданию RacingNews365 специалист отметил положительную динамику в работе над силовой установкой. «Сложно говорить о силовой установки, но то, что мы видим, очень обнадёживает», — отметил Ваше. При этом он подчеркнул, что в части аэродинамики, учитывая изменения в регламенте, ещё предстоит изучить множество нюансов. Команда пока не располагает полной информацией о планах конкурентов.

По словам Пьера Ваше, значительная часть знаний приходит только после того, как становятся доступны решения других команд, и появляется возможность сравнить их разработки. Он выразил осторожный оптимизм относительно выбранного направления, однако подчеркнул, что определённости быть не может.

В нынешнем сезоне 2025 года команда из Милтон-Кинса некоторое время уступала соперникам, однако после летнего перерыва смогла добиться заметного прогресса. Макс Ферстаппен одержал победы в Монце и Баку подряд, что вновь выдвинуло его в число главных претендентов на чемпионский титул.

Технический директор отметил, что эти успехи способствуют подготовке к грядущему сезону, а работа по обновлению болида RB21 продолжается. «В том числе эти успехи очень важны для подготовки к следующему году, и мы продолжаем модернизировать RB21», — добавил он. Несмотря на различия между действующим и будущим регламентом, полученные знания о шасси и требованиях пилотов, по его словам, окажутся полезными для решения новых задач.

Пьер Ваше также уточнил, что все технические решения, которыми команда располагает сейчас, а также те, которые готовятся к внедрению, начали разрабатываться заблаговременно. «Всё это появилось не вчера, а делалось заранее», — подчеркнул специалист.

Источник

Пьер Ваше (5)Red Bull Racing (556)

