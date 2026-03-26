Пьер Гасли: «Я с оптимизмом смотрю на наш потенциал»

Пьер Гасли продолжает успешное начало сезона, сумев заработать очки на первых двух этапах чемпионата в Австралии и Китае. В преддверии Гран При Японии пилот команды Alpine поделился уверенностью в том, что коллектив способен вновь побороться за позиции в первой десятке на трассе в Сузуке.

«Мы открыты к любому развитию событий в этот уик-энд. Здорово, что удалось заработать очки в Австралии и Китае, и совершенно точно, что в Китае мы показали больший потенциал», — отметил Гасли.

Он подчеркнул, что сейчас полностью сосредоточен на предстоящей гонке. По словам гонщика, каждая сессия на трассе приносит новые знания о машине, и есть области, в которых команде предстоит прибавить. «Надеюсь, в Сузуке мы сможем побороться за те же позиции, что и на первых этапах, хотя здесь трасса совершенно другого типа», — добавил пилот Alpine.

Гасли также отметил, что коллективу ещё предстоит разобраться с некоторыми особенностями болида, что, по его мнению, вселяет оптимизм относительно потенциала команды. Он выразил надежду, что на грядущем этапе Alpine удастся сделать очередной шаг вперёд.

Особое внимание Пьер Гасли уделил характеристикам трассы в Сузуке, отметив, что здесь значительно более высокие скорости по сравнению с предыдущими этапами. По его словам, это станет серьёзным испытанием как для него самого, так и для машины, поскольку скоростные трассы ранее не были сильной стороной Alpine. Тем не менее, команда подготовила несколько новых идей, которые должны позволить сохранить хорошую форму. «Нас ждёт одна из самых классных трасс в календаре, так что гонка будет захватывающей», — резюмировал Гасли.