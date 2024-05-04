Пьер Гасли: Ситуация была такая, что я потерял контроль над машиной.

В рамках квалификации к спринту Гран При Майами гонщику Пьеру Гасли из команды Alpine не хватило чуть больше одной десятой секунды, чтобы пройти во второй этап. Его результатом стало шестнадцатое место, что объясняется потерей контроля над болидом в решающем круге.

Его напарник по команде, Эстебан Окон, продемонстрировал немного лучшую производительность, смог показать себя на тринадцатой позиции стартового ряда.

Пьер Гасли поделился своими впечатлениями от квалификации: «Я провел удачный первый быстрый круг, однако второй вышел из-под контроля на пятом и шестом поворотах. До этого момента у меня был хороший прогресс, но финальный круг оказался неудачным. Было близко к проходу в следующий этап, но, к сожалению, не хватило собраться воедино на решающем участке.

Машина ведет себя стабильно на этой трассе, но к сожалению, возникли проблемы на повороте. Тем не менее, в спринте начисляются очки, поэтому мы будем бороться до конца».

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