Пьер Гасли выражает радость за свою команду

В последнем заезде в Катаре Пьер Гасли поднялся на пятое место, демонстрируя отличную стратегию и отличное управление болидом. В своем комментарии спортсмен отметил, что гонка была невероятной, и он гордится своей командой. Газли сообщил, что с самого начала они контролировали ситуацию, уделяли особое внимание темпу и смогли устоять рядом с другими гонщиками. После пит-стопа они стабильно держались на треке и смогли успешно защитить свою позицию до самого финиша. Позитивный настрой, отличное поведение машины и уверенность в своих силах помогли Гасли показать отличный результат. Гонщик подчеркнул, что они готовы к следующему этапу в борьбе за позиции в Кубке конструкторов.

Эстебан Окон столкнулся с проблемами с самого начала гонки. Он начинал заезд с последней позиции и, несмотря на хороший старт и успешное противостояние на треке, он попал в аварию уже на первом круге. В комментарии гонщик отметил, что находился в неподходящем месте в неподходящее время, что привело к столкновению и, в конечном итоге, завершило его гонку досрочно. Окон отметил, что это гоночный инцидент, и выразил разочарование результатом текущего этапа.