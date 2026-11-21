Оба гонщика Alpine пробились в финальную часть квалификации в Лас-Вегасе. Пьер Гасли показал 9-й результат, а Франко Колапинто — 10-й. Однако на старте оба поднимутся на одну позицию из-за штрафа Оскара Пиастри. В команде рассчитывают набрать очки двумя машинами.

Пьер Гасли (9-й): «Мы двумя машинами вышли в финал квалификации. Это позитивно и позволяет с оптимизмом ждать завтрашнюю гонку.

Квалификация получилась сумбурной, особенно финальная сессия, когда многие собрались вместе в поисках слип-стрима. Во второй сессии всё сложилось отлично – я удачно воспользовался слип-стримом, но повторить это в финале не удалось. Нам предстоит обсудить в команде, почему так получилось.

Перед последним быстрым кругом мне не удалось как следует прогреть шины – они были холоднее, чем хотелось бы, из-за чего я потерял немного времени в начале круга и не смог выжать из машины максимум. Тем не менее, я по-прежнему сохраняю стопроцентный результат в Лас-Вегасе – на этой трассе я всегда прохожу в финал квалификации. Теперь я хочу впервые заработать очки на этой трассе.

Я настроен оптимистично, поскольку наша машина достаточно быстра. Думаю, завтра предстоит много борьбы, и нам нужно найти способ опередить обоих гонщиков Racing Bulls, которые стартуют впереди. Я с нетерпением жду старт и надеюсь, что мы сможем опередить соперников и заработать очки».

Франко Колапинто (10-й): «Наша цель всегда состоит в том, чтобы двумя машинами выходить в финал, и с этой задачей мы справились. Но всё же мы немного разочарованы тем, что не смогли квалифицироваться выше, хотя сегодня была такая возможность.

Сегодня мы впервые за этот уик-энд работали на сухой трассе. Машина вела себя хорошо, темп был достаточно высоким, особенно в третьей тренировке и в первых двух частях квалификации. Но в финале всё прошло не так гладко, и нам не удалось использовать все возможности. Конечно, хотелось бы большего.

Важную роль играли прогрев шин и позиция на трассе, чтобы оказаться в слип-стриме. Совместить эти два фактора было непросто, поскольку приходилось чем-то жертвовать на прогревочном круге. Суета с борьбой за позиции на этом круге тоже не помогла – это было заметно по времени в секторах на последней попытке.

К счастью, мы подобрали оптимальные настройки и достаточно быстры на прямых, а из-за штрафов соперников стартуем выше. Надеюсь, завтра удастся хорошо стартовать и побороться за очки».