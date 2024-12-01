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Пьер Гасли: Настроение после квалификации у меня смешанное

Вчера в Катаре завершился день квалификации перед гонкой. Пилот команды Пьер Гасли смог показать 11-е время, в то время как его напарник по команде, Эстебан Окон, финишировал на последнем месте.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
01.12.2024, 00:21·2 мин
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Фото: F1news.ru

Вчера в Катаре завершился день квалификации перед гонкой. Пилот команды Пьер Гасли смог показать 11-е время, в то время как его напарник по команде, Эстебан Окон, финишировал на последнем месте.

Пьер Гасли поделился своими впечатлениями от прошедших событий. Он отметил, что спринт прошел успешно, и он смог финишировать на девятой строчке. Однако квалификация оставила у него смешанные чувства. Пилот признал, что не смог попасть в финал всего на сотую долю секунды, но выразил уверенность в том, что команда готова дать бой соперникам в гонке, заработав важные очки.

Эстебан Окон также поделился своими мыслями после сложного дня на трассе. Он отметил, что стартовав с 17-й позиции, смог финишировать на 14-м месте в спринте. В квалификации ему не хватило удачи, хотя первый круг прошел чисто. Однако гонщик обещает постараться улучшить свои позиции на старте гонки и продолжает усердно работать над подготовкой к грядущим соревнованиям.

Источник

Эстебан Окон (63)Пьер Гасли (67)Alpine F1 Team (125)

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