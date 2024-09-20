Пьер Гасли высказал разочарование скоростью команды.

Во второй тренировке Гран При Сингапура гонщики команды Alpine, Эстебан Окон и Пьер Гасли, продемонстрировали результаты лучше только гонщиков из Sauber. Однако после окончания сессии спортсмены выразили недовольство скоростными показателями своих болидов.

Эстебан Окон (17-й): "В первой тренировке у нас был хороший темп, но во второй сессии скорость somehow disappeared, хотя автомобиль вёл себя так же уверенно, как и ранее. Нам необходимо разобраться в причинах этого, чтобы быть более конкурентоспособными в субботу.

Мы рассчитывали на большую скорость на этой трассе, но, к сожалению, это не случилось. Мы приложим максимум усилий, чтобы улучшить болид. Надеюсь, что сможем бороться в квалификации".

Пьер Гасли (18-й): "Сегодняшние тренировки в Сингапуре оказались сложными. Наш уровень конкурентоспособности не соответствовал нашим ожиданиям, поэтому нас ждёт много работы над тем, чтобы понять, в каких областях нам нужно улучшиться.

Перед квалификацией у нас есть ещё одна тренировка. Я надеюсь, что мы сможем внести необходимые коррективы в настройки и улучшить ситуацию. Нам необходимо сделать болид быстрее – в этом наша цель, поскольку сегодняшний день был далек от идеала".