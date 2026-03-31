Пьер Гасли: «Сейчас у меня лучшая машина за всю карьеру»

Французский пилот Пьер Гасли в сезоне 2026 года впервые в своей карьере набрал очки во всех трёх стартовых гонках чемпионата. В рамках Гран-при Японии он сумел финишировать на седьмой позиции, отбив атаки Макса Ферстаппена.

По итогам заезда в Японии Гасли высоко оценил новую машину Alpine A526, назвав её лучшим болидом, который когда-либо был у него в распоряжении.

Пьер Гасли отметил, что гонка получилась напряжённой и продолжительной. Француз подробно остановился на работе шин и стратегии: в начале дистанции он чувствовал себя уверенно на комплекте Medium, также его не удивило появление автомобиля безопасности, что стало уже привычным в этом сезоне.

Вторая часть гонки доставила Пьеру серьёзные трудности. На протяжении многих кругов Ферстаппен оказывал жёсткое давление, а его машина на резине Hard выглядела сильнее. Тем не менее Гасли сумел сохранить позицию и завершить гонку седьмым.

Пилот Alpine подчеркнул, что болид A526 является лучшим в его карьере наравне с AlphaTauri 2021 года, и выделил прочную техническую базу нынешней команды. Гасли также выразил удовлетворение тем, как развивается машина на старте сезона.

Он добавил, что команда хорошо понимает текущие ограничения и активно трудится над улучшением болида. Впереди у Alpine месяц подготовки к следующему этапу в Майами. По словам Гасли, если темп прогресса сохранится, можно рассчитывать догнать лидирующую группу команд.