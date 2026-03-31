Главная Новости Alpine F1 Team Пьер Гасли: «Сейчас у меня лучшая машина за всю карьеру»
Новости

Пьер Гасли: «Сейчас у меня лучшая машина за всю карьеру»

Пьер Гасли набрал очки во всех трёх первых гонках сезона Формулы-1 2026 и назвал Alpine A526 лучшей машиной своей карьеры после Гран-при Японии.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
31.03.2026, 13:12·2 мин
Фото: F1news.ru

Французский пилот Пьер Гасли в сезоне 2026 года впервые в своей карьере набрал очки во всех трёх стартовых гонках чемпионата. В рамках Гран-при Японии он сумел финишировать на седьмой позиции, отбив атаки Макса Ферстаппена.

По итогам заезда в Японии Гасли высоко оценил новую машину Alpine A526, назвав её лучшим болидом, который когда-либо был у него в распоряжении.

Пьер Гасли отметил, что гонка получилась напряжённой и продолжительной. Француз подробно остановился на работе шин и стратегии: в начале дистанции он чувствовал себя уверенно на комплекте Medium, также его не удивило появление автомобиля безопасности, что стало уже привычным в этом сезоне.

Вторая часть гонки доставила Пьеру серьёзные трудности. На протяжении многих кругов Ферстаппен оказывал жёсткое давление, а его машина на резине Hard выглядела сильнее. Тем не менее Гасли сумел сохранить позицию и завершить гонку седьмым.

Пилот Alpine подчеркнул, что болид A526 является лучшим в его карьере наравне с AlphaTauri 2021 года, и выделил прочную техническую базу нынешней команды. Гасли также выразил удовлетворение тем, как развивается машина на старте сезона.

Он добавил, что команда хорошо понимает текущие ограничения и активно трудится над улучшением болида. Впереди у Alpine месяц подготовки к следующему этапу в Майами. По словам Гасли, если темп прогресса сохранится, можно рассчитывать догнать лидирующую группу команд.

Источник

Пьер Гасли (160)Alpine F1 Team (334)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

СтатьиНовости

EXEED представил гибридный кроссовер EXLANTIX EТ с новым интерьером

Редакция·19.01.2026
Статьи

Дистиллированная вода для авто: зачем нужна и как хранить

Редакция·14.02.2025
Статьи

Драйв без компромиссов: 50 автомобилей эксклюзивной версии EXEED EXLANTIX ES SPORT

Редакция·19.08.2025
Статьи

Отзывы о Belgee X50: реальный опыт владельцев белорусского кроссовера

Редакция·29.08.2025
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация