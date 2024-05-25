Пьер Гасли: В Монако мы рассчитывали на наши шансы

Вчера в Монако один из представителей команды Alpine впервые в этом сезоне пробился в финал квалификации. Пьер Гасли продемонстрировал десятое время на круге, опередив своего напарника Эстебана Окона, который финишировал одиннадцатым. В команде надеются, что оба гонщика смогут принести очки в воскресной гонке.

Пьер Гасли поделился своими впечатлениями: «Это был удивительный день – впервые в этом сезоне мы пробились в финал квалификации. Мы знали, что на этой трассе у нас есть шанс, и я брал на себя большие риски, чтобы попасть в топ-10. Я очень рад за всю команду – мы двигаемся вперёд».

Однако Гасли не смог удержать высокую позицию в финале. «К сожалению, я оказался далеко сзади из-за столкновения с барьером, что привело к проколу, и я не смог совершить быстрый круг. Тем не менее, я рад снова оказаться в топ-10. Теперь главное – сосредоточиться на гонке и попытаться заработать как можно больше очков».

Эстебан Окон выразил своё разочарование: «Мне жаль, что не попал в топ-10, но это моя вина. У машины была хорошая скорость, чтобы бороться за высокие позиции, но я допустил ошибку ещё в начале круга, что испортило мои шансы. У меня не было запасного комплекта шин для финальной попытки».

Окон также прокомментировал выступление Гасли, отметив, что это показатель того, что они оба отдают себя на полную. «Мы оба перегоняем себя и должны работать лучше. У меня будет шанс заработать очки завтра, и я планирую активно атаковать. Посмотрим, что из этого выйдет».