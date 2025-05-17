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Пьер Гасли признал, что упустил возможности в квалификации

Пьер Гасли и Франко Колапинто делятся впечатлениями о квалификации Гран При Эмилии-Романьи: Гасли надеялся на лучшее, а Колапинто извиняется за аварию. Команда готовится к борьбе за место и очки в гонке.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
17.05.2025, 22:02·2 мин
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Фото: F1news.ru

Пилот Формулы 1 Пьер Гасли продемонстрировал десятое время в финальной части квалификации Гран При Эмилии-Романьи и выразил разочарование результатом, посчитав, что мог показать лучшее выступление на старте гонки.

Его напарник в команде Alpine Франко Колапинто разбил свой болид и завершил участие в квалификации на пятнадцатой позиции, однако после сессии ему было присуждено штрафное место, и он стартует с шестнадцатой позиции.

Гасли отметил, что проблемы с трафиком помешали ему проехать отборочный круг на максимальных оборотах: «Мы, вероятно, упустили несколько возможностей из-за обстоятельств. Нам нужно поработать над деталями, потому что у нашего болида есть потенциал, который мы должны раскрыть».

Француз добавил, что команда должна найти способы улучшить свою производительность и подчеркнул, что цель на гонке - заработать ценные очки.

Франко Колапинто, занимая шестнадцатое место на старте, извинился перед командой за произошедшее на квалификации: «Не лучший старт нашего сотрудничества. Надеюсь, команда сумеет подготовить машину к гонке, где у меня будет возможность ещё больше узнать свой болид».

Руководитель команды, Флавио Бриаторе, выразил уверенность в возможностях команды на гоночном уик-энде, подчеркнув, что позиции гонщиков дают основания для борьбы в гонке.

Бриаторе также выразил поддержку Франко Колапинто после инцидента и выразил надежду, что пилот быстро восстановится от произошедшего и покажет сильные выступления, а команда подготовит болид к гонке, исследовав все возможные варианты стратегии для успешного выступления на трассе.

Источник

Пьер Гасли (77)Alpine F1 Team (166)Флавио Бриаторе (13)Гонка (259)Франко Колапинто (46)

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