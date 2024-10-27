Пьер Гасли: "Команда отлично справилась" - характеристика выступления.

Вчера в Мехико прошли квалификационные заезды, где Пьер Гасли смог пройти в финал, в то время как его напарник Эстебан Окон покинул борьбу уже после первой сессии.

Пьер Гасли, занявший восьмое место, поделился своими впечатлениями: «Потрясающая квалификация! Я очень рад возможности второй гонки подряд оказаться в финале. Мы работали над машиной после третьей тренировки, когда оказались в самом конце таблицы, борясь с проблемами сцепления. Команда проделала огромную работу, и результат налицо».

«Я понимаю, что после обновления у нашей машины есть потенциал, однако её эффективность находится в очень узком диапазоне - нам предстоит поработать над этим. Сегодня я проиграл седьмому месту всего лишь 0,006 секунды, так что у нас были шансы на большее. Но в целом я доволен выступлением».

«На прошлой неделе у нас были трудности в субботу, но в гонке пришлось бороться. Надеюсь, что мы извлекли уроки и сможем побороться за очки уже завтра».

Эстебан Окон оказался на девятнадцатом месте и прокомментировал свою позицию: «Сложный день. После позитивной пятницы у нас возникли проблемы. Что-то пошло не так в квалификации, и нам нужно понять, что именно произошло, чтобы добиться лучших результатов в будущем».

«Завтра мне предстоит стартовать с последнего ряда, и моя цель ясна - продвигаться вперед. Это будет сложно, но я готов сделать все возможное, чтобы провести достойную гонку».