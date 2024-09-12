Пьер Гасли: Alpine готовится к трудному уик-энду в Баку.

На пресс-конференции FIA перед стартом Гран При Азербайджана пилот команды Alpine, Пьер Гасли, поделился ожиданиями от предстоящего уик-энда. Гасли выразил мнение, что команда подготовилась к трудностям в этапе. Тем не менее, гонщик надеется на неожиданный исход событий на трассе, что, в свою очередь, откроет для него возможность бороться за ценные очки.

«В Баку нас ждут непростые испытания, - отметил Пьер Гасли. - На прошлом этапе в Зандфорте нам все складывалось удачно - мы держали лидирующие позиции в середине грида. Хотя предыдущая гонка была сложной и немного разочаровавшей, но нам известно, что машина Alpine не оптимально работает на трассе в Монце».

«Мы приехали в Баку с расчетливым подходом. Наш болид такой же, как на Монце, поэтому нас ждет нелегкий уик-энд. Однако Гран При Азербайджана - это одна из тех гонок, где может случиться что угодно в любой момент, и мы должны быть готовы к любым развитиям событий», - подытожил гонщик.