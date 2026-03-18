Пьер Гасли: «Alpine» находится в иной лиге

Alpine набрала 10 очков за два этапа сезона Формулы-1, что удвоило прошлогодний результат. Пьер Гасли отмечает прогресс и ставит новые цели.
Демид Поршнев
18.03.2026, 18:31
Фото: F1news.ru

За первые два этапа текущего сезона команда Alpine уже смогла заработать 10 очков. Для сравнения, в прошлом году за весь чемпионат коллектив набрал лишь 22 очка. Такой прогресс отмечает пилот команды Пьер Гасли, который уверен, что Alpine поднялась на новый уровень.

Пьер Гасли подчеркнул разницу между нынешними результатами и прошлогодними достижениями: «Если сравнить наши результаты в 2025-м с позициями, за которые мы боремся сейчас, то это совершенно другая лига».

Он также поделился впечатлениями от выступления на квалификации в Китае, где уступил Ландо Норрису всего несколько десятых секунды. По словам Гасли, на первом отрезке гонки отставание от Ferrari было минимальным, хотя команда всё ещё видит ряд направлений для улучшения и работы над ошибками. При этом французский гонщик отметил, что возникшие сложности вполне решаемы.

Гасли добавил, что этап в Китае стал для Alpine особенным. Он выразил надежду на сохранение высокой скорости и в предстоящих гонках сезона.

