Китайский автопром превзошел немецкий: Пекинский автосалон открыл глаза

На Пекинском автосалоне заметно снизилось влияние немецких автопроизводителей. Немецкие компании, такие как VW, Audi, Mercedes-Benz, представили свои новинки, однако некоторые из них не вызвали особых эмоций. Например, электрифицированный G-Class оказался лишь модификацией классической модели, которая не претерпела существенных изменений уже много лет.
Audi Q6 e-tron для китайского рынка был представлен с немного увеличенной колесной базой, в то время как обновленные версии BMW 4 Series и i4 не стали сенсационными. Однако появление первого электрокара от Xioami выглядит довольно революционным на фоне этих обновлений.
Ранее было объявлено, что на автосалоне в Пекине был представлен новый роскошный седан Hongqi L1, который не уступает по качеству моделям от компании "Mercedes".