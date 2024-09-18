Пиастри сдал экзамен на стойкость в Баку, сообщил Палмер

Бывший пилот Формулы 1 Джолион Палмер прокомментировал ключевые моменты Гран При Азербайджана и похвалил Оскара Пиастри...

Перед стартом гонки в Баку одним из главных обсуждаемых вопросов были правила внутрикомандной борьбы в McLaren, известные как "Papaya Rules", урегулированные впоследствии после агрессивного обгонa Пиастри Норриса в Монце.

Однако на этот раз в Азербайджане ситуация складывалась иначе - Норрис показал не лучший результат в квалификации, что дал возможность Пиастре выступить как лидер McLaren. Австралиец в воскресенье продемонстрировал отличное мастерство в обороне и одержал вторую победу в сезоне.

Когда Норрис выбыл в квалификации, Пиастри, вероятно, почувствовал себя немного облегченным. Хоть он и готов был поддержать напарника, каждый гонщик всегда ставит свои интересы на первое место. Команда McLaren заявила о возможной командной тактике в пользу Норриса, но в этот раз ситуация выглядела иначе.

Во время гонки воскресенья Норрис оказал поддержку, удерживая Переса и помогая Пиастри сохранить лидерство. Благодаря действиям Норриса, стратегам McLaren не пришлось даже менять план остановки в боксах.

Пиастри продемонстрировал выдающееся мастерство на трассе Баку, подобно своему выступлению в Монце. Его обгон Леклера признан одним из лучших маневров года.

Австралиец продолжил показывать отличные результаты и в Баку, удерживая первое место и действуя безупречно. Его способность контролировать гонку в условиях высокого давления вызывает уважение.

Возвращение Леклера на трассу после остановки заставило его потерять преимущество, а пассивная игра в последующих кругах помогла Пиастри обойти его.

Победа в Баку стала для Пиастри своего рода испытанием на прочность после шумов вокруг предыдущей победы в Венгрии. Теперь интересно, каким будет его выступление в следующих гонках сезона.

McLaren теперь лидирует в конструкторском зачете, и важно, чтобы Пиастри имел свободу борьбы за победы в оставшихся гонках. Норрис также продемонстрировал отличную работу, получив 4-е место в последнем уик-энде.

Гонка в Баку показала, что Пиастри принимает правильные решения и демонстрирует амбиции победителя. В автоспорте важно быть готовым к неожиданностям, и показанный австралийцем драйв вызывает уважение.