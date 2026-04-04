Палмер: "Макс будет искать путь в Mercedes"

Джолион Палмер, экс-пилот Формулы 1 и эксперт официального сайта чемпионата, выразил уверенность в том, что Макс Ферстаппен и команда Mercedes вновь могут начать переговоры о потенциальном сотрудничестве.

Напомним, в прошлом году уже появлялись сообщения о возможных переговорах между Ферстаппеном и Mercedes. Поводом стали неудачные выступления Red Bull Racing, что породило слухи о возможном уходе голландского гонщика из коллектива из Милтон-Кинса. Однако тогда переход не состоялся. На старте нового сезона разница в результатах между Red Bull и Mercedes вновь стала предметом обсуждения, и, по мнению Палмера, у Ферстаппена может появиться стимул рассмотреть переход к лидерам обоих зачётов чемпионата.

В подкасте F1 Nation Джолион Палмер заявил: «Такие переговоры начнутся, потому что Red Bull не выиграть титул в этом году. А Макс выступает в Формуле 1 не для того, чтобы показывать 8-е время в квалификации – ему мало даже возможности сражаться за подиумы. Он будет искать способ перейти в Mercedes, ведь у них лучшая машина. Эта команда будет претендовать на победу в чемпионате как минимум в ближайшие пару лет».

Палмер также отметил, что по мере усиления конкуренции со стороны других команд и сокращения преимущества Mercedes, любой руководитель, включая Тото Вольффа, задумался бы о приглашении такого гонщика, как Ферстаппен. Он напомнил, что в прошлом сезоне уже имели место переговоры между сторонами, что вызвало определённое напряжение.

Вспоминая прошлогоднюю пресс-конференцию в Австрии, Палмер напомнил слова Джорджа Расселла: «Послушайте, почему все обсуждают, может ли он меня заменить? Я же всё время опережаю Кими…»

Таким образом, эксперт не исключает, что пока пилоты Mercedes борются за чемпионский титул, вне поля зрения публики могут вестись переговоры о будущем составе команды.