Прогнозируется снижение продаж средних грузовиков на 20% в 2025 году

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» обновили прогноз российского рынка новых среднетоннажных грузовых автомобилей (MCV)* в нынешнем году. Информация была представлена во время онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Анализ авторынка России. Результаты марта 2025 года».

По мнению экспертов, в текущем году рынок новых MCV снизится в любом случае. По базовому сценарию прогноза, ожидается падение до уровня 2024 года на 14% (до 19 тыс. штук). В пессимистичном сценарии говорится о снижении до 20% (до 17,5 тыс. штук). При оптимистичном сценарии этот сегмент рынка сократится только на 5% (до 21 тыс. штук). В прошлом году было продано 22 тыс. новых среднетоннажных грузовиков в России.