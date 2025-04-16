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Прогнозируется снижение продаж средних грузовиков на 20% в 2025 году

Прогноз рынка MCV: эксперты предсказывают снижение до 14-20% в 2025 году. Узнайте детали прогноза для новых грузовиков в России в новом отчете от «АВТОСТАТ».
РедакцияР
Редакция
16.04.2025, 17:13·1 мин
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Фото: Autostat.ru

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» обновили прогноз российского рынка новых среднетоннажных грузовых автомобилей (MCV)* в нынешнем году. Информация была представлена во время онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Анализ авторынка России. Результаты марта 2025 года».

По мнению экспертов, в текущем году рынок новых MCV снизится в любом случае. По базовому сценарию прогноза, ожидается падение до уровня 2024 года на 14% (до 19 тыс. штук). В пессимистичном сценарии говорится о снижении до 20% (до 17,5 тыс. штук). При оптимистичном сценарии этот сегмент рынка сократится только на 5% (до 21 тыс. штук). В прошлом году было продано 22 тыс. новых среднетоннажных грузовиков в России.

Источник

Продажи (461)Грузовые автомобили (63)Конференции (109)Прогноз авторынка (18)

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