Ответ «китайцам»: в России начали продавать новый кроссовер Toyota, способный заменить RAV4

При выборе между кроссовером Toyota, ввезенным по альтернативным каналам, и «китайцем» с гарантией можно обратить внимание не только на RAV4, но и на Harrier. Эта модель сочетает надежность с рядом необычных решений, включая «седловидную» центральную консоль и цифровое зеркало, совмещенное с функцией видеорегистратора.

«Автоновости дня» изучили объявления на классифайдах и выяснили, что новый Toyota Harrier есть в наличии во Владивостоке. Кроссовер 2026 года выпуска в комплектации Z Leather Package с правым расположением руля предлагают за 5 290 000 рублей.

В оснащение автомобиля входят электропривод, вентиляция и подогрев передних сидений, отделка салона натуральной кожей, мульти-руль с подогревом, двухзонный климат-контроль и беспроводная зарядка для смартфона. Также предусмотрены мультимедийная система с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем, акустика JBL с девятью динамиками и система кругового обзора.

Кроме того, комплектация включает датчики света и дождя, электропривод и электроподогрев боковых зеркал, электропривод багажника с бесконтактным (сенсорным) открытием, передние и задние парктроники, электрохромную панорамную крышу, штатный видеорегистратор, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя и полностью светодиодную оптику.

Фото: Автоновости Дня

Обычно Toyota Harrier также оснащают комплексом активной безопасности Toyota Safety Sense. В него входят адаптивный круиз-контроль, система предотвращения столкновений, контроль полосы движения, автоматическое переключение дальнего света, мониторинг слепых зон и предупреждение о перекрестном движении сзади.

Фото: Автоновости Дня

Во Владивостоке под заказ могут привезти еще минимум два новых Toyota Harrier 2026 года производства. Один автомобиль без пакета Leather Package оценивается в 4 000 000 рублей. Второй, оснащенный этим пакетом, доступен для заказа за 4 855 000 рублей, а его прибытие ожидается уже в конце ноября.

Для сравнения, новые Toyota RAV4 последнего поколения, которые теперь массово поставляют в Россию из Китая, в октябре продавались на классифайдах примерно от 3 900 000 рублей. В некоторых городах стоимость таких автомобилей доходила до 4 780 000 рублей.

Все предлагаемые Toyota Harrier оснащены одинаковым силовым агрегатом: 2,0-литровым атмосферным двигателем M20A-FKS мощностью 170 л. с. и крутящим моментом 203 Нм. Двигатель работает в паре с бесступенчатым вариатором Direct Shift-CVT, имеющим «механическую» первую передачу. Привод у этих автомобилей передний, хотя в линейке Harrier встречаются и полноприводные версии.