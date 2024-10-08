Мотоцикл Aurus Merlon: готов к суровой российской зиме. Живые фотографии

Международный газовый форум, который проходит в Петербурге, продолжает радовать участников необычными презентациями. Одной из таких премьер стал трехколесный мотоцикл Aurus Merlon, специально адаптированный для катания зимой и представленный с коляской. Необычностью коляски является то, что она не предназначена для перевозки пассажиров, а скрывает в себе дополнительный электрический аккумулятор с подогревателем.

Главной задачей данного устройства является более равномерное распределение веса вместе с увеличением запаса хода. А функция подогрева сидений и ручек выступает как отличительной чертой зимней комплектации данного мотоцикла.

Ранее были представлены технические характеристики Aurus Merlon, который способен преодолевать различные погодные условия, будь то +40 или -25 градусов по Цельсию. Мотоцикл способен проехать до 200 километров без подзарядки, а мощность двигателя составляет 190 лошадиных сил. Преимуществом модели также является наличие электродвигателя. Первыми новый мотоцикл начнут использовать сотрудники Почетного караула Федеральной службы охраны.

Также стоит отметить, что недавно компания Jawa анонсировала выпуск обновленной модели мотоцикла 42 Bobber, предназначенного для настоящих ценителей стиля.