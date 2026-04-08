Отец Переса: «У меня есть амбиции стать президентом Мексики»

Антонио Перес, отец пилота команды Cadillac Серхио Переса, открыто объявил о своих планах побороться за пост президента Мексики.

Антонио Перес уже знаком с политической деятельностью, поскольку ныне он состоит в партии «Национальное движение возрождения», которая известна в стране как «Морена» и в настоящее время занимает ведущие позиции в мексиканской политике. Среди его достижений отмечают, что именно при участии Переса-старшего и его связях сыну удалось заручиться финансовой поддержкой миллиардера Карлоса Слима, когда тот только начинал свой путь в автоспорте.

В понедельник на своих страницах в социальных сетях Перес-старший сообщил о намерении баллотироваться на президентский пост в 2030 году, подчеркнув при этом, что его симпатии сейчас на стороне действующего президента Клаудии Шейнбаум, которая стала первой женщиной-президентом Мексики. В комментарии для издания El Siglo de Torreon Антонио Перес подробнее объяснил свои слова.

«Да, это моя мечта, – отметил Антонио Перес. – Мечтаю стать президентом Мексики, точно так же, как когда-то мечтал видеть сына пилотом Формулы 1».

По словам Антонио Переса, его идеи воспринимаются неоднозначно: «Когда я заявляю о желании идти на президентские выборы, многие говорят, что это безумие. Тем не менее мне интересно предпринимать шаги, которые не делает никто другой. Я отношусь к тем людям, которые готовы идти туда, где другие не решаются появляться».