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Последствия неоплаты парковки: юрист предупредил российских водителей о серьезных последствиях

Штраф, работы, арест – наказание за неоплаченную парковку, предупреждает автоюрист. Граждане имеют 60 дней на оплату, иначе штраф удвоится. В случае игнорирования – принудительные работы или тюрьма.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
26.05.2025, 16:23·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Наказанием за неоплаченную парковку может стать штраф, обязательные работы, а в исключительных случаях — арест. Об этом заявил автоюрист Александр Шумский.

С его слов, у граждан есть 60 дней, чтобы погасить любой штраф с момента вступления постановления в силу. Если же выплата не будет произведена в срок, то наказанием станет плата в двукратном размере.

Не исключено и то, что неплательщику назначат обязательные работы, продолжительность которых доходит до 50 часов. В отдельных случаях речь может идти об аресте на срок до 15 суток.

В беседе с Autonews.ru специалист уточнил, что административное наказание в виде обязательных работ могут назначить тем, кто управлял машиной в период лишения водительских прав и повторно находился за рулём ТС в состоянии опьянения. Такая же участь ждёт тех, кто повторно выехал на встречную полосу либо нарушил скоростной режим.

Более суровое наказание предусмотрено для проигнорировавших соответствующие работы. В таком случае приставка «обязательные» заменяется на «принудительные» или вовсе на лишение свободы.

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Фото: pxhere.com

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