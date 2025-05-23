Оскар Пиастри: Я не лучший пилот

Оскар Пиастри в пятницу был одним из тех, кому не удалось избежать сложностей по ходу тренировок на коварной трассе в Монако: во второй сессии он допустил ошибку на торможении в первом повороте, и всё закончилось сломанным передним крылом.

Но поскольку подвеска его McLaren повреждений не получила, австралиец спокойно вернулся в боксы, где механики оперативно поменяли носовой обтекатель, и по итогам сессии Оскар показал 2-е время, уступив Шарлю Леклеру всего 0,038 секунды.

Ландо Норрис, его напарник, был четвёртым, но всё-таки его результат был хуже времени Леклера уже на 0,322 секунды.

Оскар Пиастри (2-й): «Сегодня пришлось непросто, в течение дня мы показывали не очень стабильные результаты. Когда удавалось всё сложить воедино, темп был достаточно хороший, но добиться его пока довольно сложно.

Есть ряд моментов, с которыми ещё предстоит разобраться. Прежде всего это относится ко мне самому, ведь сегодня я работал на трассе явно неаккуратно. К завтрашнему дню надо как-то перестроиться, поскольку темп у машины есть.

Полагаю, Ferrari в Монако выглядят лучше, чем на предыдущих этапах, но дело скорее не в том, что они прибавили, а в том, что я пилотировал не лучшим образом. Значит, надо извлечь важные уроки, сделать выводы, но думаю, что завтра нас ждёт интересный день».

Ландо Норрис (4-й): «Пилотировать на этой трассе всегда интересно, хотя всегда сопряжено со стрессами. Но я получаю удовольствие, хотя проехать хороший круг удаётся не часто. При этом ощущения за рулём вполне комфортные с самого начала тренировок, надо просто продолжать работать и постепенно прибавлять.

Описывать впечатления от пилотирования сложно, потому что речь идёт о нюансах, о том, что разных участках трассы можно было потерять пару сотых. Где-то не сразу удаётся добиться оптимального торможения, где-то – правильно пройти поворот, а ведь ещё надо найти подход к резине, чтобы все ощущения были достаточно комфортными.

Здесь сложно дать однозначный ответ, потому что факторов очень много».