Оскар Пиастри: «Надеюсь, на этот раз всё получится»

На квалификационных заездах в Сузуке Оскар Пиастри продемонстрировал впечатляющий результат, заняв третью позицию и уступив только представителям Mercedes. После завершения сессии пилот McLaren поделился своими впечатлениями о выступлении и оценил прошедший день.

Пиастри отметил, что его попытки в целом прошли успешно. По его словам, последний круг в финальной части квалификации был непростым, однако команда в целом справилась с поставленной задачей.

«После третьей тренировки у меня сложилось чёткое понимание того, как нужно пилотировать машину и чего я хочу от неё, — рассказал Пиастри. — В этом сезоне иногда приходится искать нестандартные подходы, но итогом я доволен».

Пилот также рассказал, что в ходе первой сессии команда испытывала определённые трудности, однако во второй удалось найти необходимый темп, который был сохранён до самого финала. Пиастри отметил, что на каком-то этапе почувствовал, что может конкурировать с Ferrari, и был рад финишировать третьим.

Отвечая на вопрос о том, мог ли он приблизиться к результату Mercedes, если бы финальная попытка прошла без ошибок, Оскар заявил: «Возможно, но точно сказать невозможно. Иногда кажется, что делаешь всё правильно и едешь быстрее, но итоговый результат может быть хуже, потому что силовая установка реагирует не так, как ожидаешь. Найти правильный баланс сложно, однако сегодня мы были близки к пределу».

Сезон 2024 года складывается для McLaren непросто, однако Пиастри подчеркнул, что рад примеру, когда удалось приблизиться к лидерам. По словам гонщика, команда с каждым этапом всё больше узнаёт о машине и двигателе.

«Приятно, что в этот раз удалось быть ближе к соперникам. Мы стали быстрее, но понимаем, что ещё многое предстоит сделать, чтобы догнать Mercedes», — отметил Пиастри.

Пиастри также прокомментировал своё отсутствие на старте в двух предыдущих гонках. Он признался, что не чувствует серьёзного отставания из-за нехватки опыта, но подчеркнул, что окончательные выводы можно будет сделать только после участия в гонке.

«Я старался максимально использовать возможность наблюдать за гонкой со стороны и отмечал интересные моменты, — рассказал он. — Постоянно приходится учиться, а уровень понимания должен быть очень высоким. Думаю, решающим окажется темп и старт. Посмотрим, как всё сложится на этот раз», — резюмировал Оскар Пиастри.