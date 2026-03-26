Оскар Пиастри: «Было бы здорово на этот раз стартовать»
Оскар Пиастри: «Было бы здорово на этот раз стартовать»

Пилот McLaren Оскар Пиастри рассказал о неудачном старте сезона Формулы 1 и выразил надежду на успешное выступление на Гран-при Японии.
Демид Поршнев
26.03.2026, 10:41·1 мин
Фото: F1news.ru

Оскар Пиастри не смог начать две предыдущие гонки текущего сезона. В Мельбурне пилот McLaren оказался вне борьбы после аварии на прогревочном круге, а в Шанхае его подвела силовая установка.

В преддверии этапа в Сузуке Пиастри рассказал о своих ожиданиях от предстоящей гонки. Он отметил, что хотел бы наконец-то принять участие в заезде и надеется, что на этой неделе удастся избежать неприятностей.

«Было бы здорово на этот раз принять участие в гонке. Да, сезон начался для нас не лучшим образом, но дождёмся старта на этой неделе и посмотрим, как всё сложится дальше.

Было бы неплохо провести спокойный уик-энд, без проблем и поломок. Я старался учиться, наблюдая за гонками — сейчас они проходят совсем по-другому, я наблюдал за происходящим и делал выводы. Нет другого способа наверстать упущенное, чем полностью выкладываться во всех оставшихся гонках», — подчеркнул Оскар Пиастри.

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Как выбрать подарок супруге на 8 Марта: отзыв о Belgee S50

Редакция·05.03.2026
СтатьиНовости

EXEED представил гибридный кроссовер EXLANTIX EТ с новым интерьером

Редакция·19.01.2026
Статьи

Отзывы о Belgee X50: реальный опыт владельцев белорусского кроссовера

Редакция·29.08.2025
Статьи

Москвич 6 2026: полный обзор характеристик и первые отзывы

Редакция·24.01.2026
