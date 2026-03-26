Оскар Пиастри: «Было бы здорово на этот раз стартовать»

Оскар Пиастри не смог начать две предыдущие гонки текущего сезона. В Мельбурне пилот McLaren оказался вне борьбы после аварии на прогревочном круге, а в Шанхае его подвела силовая установка.

В преддверии этапа в Сузуке Пиастри рассказал о своих ожиданиях от предстоящей гонки. Он отметил, что хотел бы наконец-то принять участие в заезде и надеется, что на этой неделе удастся избежать неприятностей.

«Было бы здорово на этот раз принять участие в гонке. Да, сезон начался для нас не лучшим образом, но дождёмся старта на этой неделе и посмотрим, как всё сложится дальше.

Было бы неплохо провести спокойный уик-энд, без проблем и поломок. Я старался учиться, наблюдая за гонками — сейчас они проходят совсем по-другому, я наблюдал за происходящим и делал выводы. Нет другого способа наверстать упущенное, чем полностью выкладываться во всех оставшихся гонках», — подчеркнул Оскар Пиастри.