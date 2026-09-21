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Орихара сообщил о прогрессе Honda накануне гонки в Баку

Шинтаро Орихара оценил испытания для силовой установки Honda в Баку и отметил прогресс команды после этапов в Монце и Мадриде, рассказал о работе с управлением энергией
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
21.09.2026, 13:42·2 мин
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Фото: F1news.ru

Главный инженер и руководитель гоночной бригады Honda Racing Шинтаро Орихара отметил, что этап в Баку создаст значительную нагрузку на силовую установку. При этом улучшения, которых команде удалось добиться в Монце и Мадриде, позволяют с оптимизмом оценивать перспективы перед предстоящей гонкой.

Шинтаро Орихара: «На трассе в Баку очень высокие нагрузки на силовую установку, поскольку здесь одна из самых длинных прямых в календаре, которая проходится с педалью газа в пол. При этом на участке трассы в Старом городе много тесных поворотов, в которых стены расположены очень близко, поэтому плавность работы силовой установки здесь особенно важна.

Если посмотреть на то, как мы улучшили этот параметр в Монце и Мадриде, то становится понятно, что мы движемся в правильном направлении. Нам удалось добиться прогресса и на скоростной трассе в Монце, и на городской трассе в Мадриде, что придаёт уверенность перед Баку.

Мы продолжим работать над управлением энергией и настройками двигателя. Речь идёт о небольших шагах, но если последовательно складывать их вместе, то наши показатели будут постепенно улучшаться».

Источник

Aston Martin (644)

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