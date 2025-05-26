Главная Новости Как в жарком Узбекистане Chevrolet Damas превратили в минивен с кондиционером
Новости

Как в жарком Узбекистане Chevrolet Damas превратили в минивен с кондиционером

Узбекистан: владельцы авто устанавливают бытовые кондиционеры из-за жары. Chevrolet Damas адаптирован с неконвенциональным климат-контролем, решая проблему охлаждения салона.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
26.05.2025, 13:11·2 мин
single
Фото: Carsweek.ru

Экстремальная жара в Узбекистане заставила владельцев автомобилей без штатных кондиционеров устанавливать бытовые приборы. Недавно на дороге был замечен Chevrolet Damas с нестандартной установкой климат-контроля.

Автолюбитель прибегнул к простому бытовому кондиционеру, чтобы обеспечить охлаждение салона. Он закрепил наружный блок на двери багажника, а внутренний установил в багажнике над задними сиденьями.

Как сообщили корреспонденты портала avtoelon.uz, сейчас машины от компании UzAuto не оснащаются кондиционерами из-за стремления снизить стоимость моделей.

Ранее узбекская версия Chevrolet Damas имела заводской кондиционер, однако его убрали из-за недостаточной мощности двигателя, который равнялся всего 38 лошадиным силам.

Работа климатической системы существенно снижала производительность автомобиля, что делало модель менее привлекательной для покупателей.

Тем не менее, кулинарная доработка показала, что спрос на комфорт во время жары высок. Хотя можно относиться к этой конструкции с некоторой иронией, она помогает владельцам справиться с 40-градусной жарой.

Недавно мы писали о том, что в России нашли новый 7-местный Chevrolet Damas по более низкой цене, чем у "Гранты".

Фото: avtoelon.uz

Источник

Нравится нашим читателям

Статьи

Полная свобода после окончания судебного производства: миф или реальность?

Демид Поршнев·31.05.2024
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Новости

Как работает автономный дизельный отопитель

Редакция·30.10.2022
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация