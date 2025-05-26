Как в жарком Узбекистане Chevrolet Damas превратили в минивен с кондиционером

Экстремальная жара в Узбекистане заставила владельцев автомобилей без штатных кондиционеров устанавливать бытовые приборы. Недавно на дороге был замечен Chevrolet Damas с нестандартной установкой климат-контроля.

Автолюбитель прибегнул к простому бытовому кондиционеру, чтобы обеспечить охлаждение салона. Он закрепил наружный блок на двери багажника, а внутренний установил в багажнике над задними сиденьями.

Как сообщили корреспонденты портала avtoelon.uz, сейчас машины от компании UzAuto не оснащаются кондиционерами из-за стремления снизить стоимость моделей.

Ранее узбекская версия Chevrolet Damas имела заводской кондиционер, однако его убрали из-за недостаточной мощности двигателя, который равнялся всего 38 лошадиным силам.

Работа климатической системы существенно снижала производительность автомобиля, что делало модель менее привлекательной для покупателей.

Тем не менее, кулинарная доработка показала, что спрос на комфорт во время жары высок. Хотя можно относиться к этой конструкции с некоторой иронией, она помогает владельцам справиться с 40-градусной жарой.

Недавно мы писали о том, что в России нашли новый 7-местный Chevrolet Damas по более низкой цене, чем у "Гранты".

Фото: avtoelon.uz