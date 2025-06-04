Операция Стролла: простая и успешная.

По официальной информации, пилот команды Aston Martin Лэнс Стролл пропустил старт Гран При Испании из-за медицинских противопоказаний. Однако существовали некоторые разногласия между гонщиком и командой ещё до этого. Эти нюансы стали известны общественности в прошлые выходные.

Испанские СМИ предоставили более подробные сведения о хирургическом вмешательстве, проведённом на правой руке Стролла в понедельник. Операция была направлена на улучшение состояния травмы, полученной канадским гонщиком в феврале 2023 года.

Операция проходила в клинике «Дешеус» в Барселоне, которую описывают как уникальное для Испании медицинское учреждение. Хотя госпиталь является частным, он обладает статусом университетского центра благодаря своей высокой репутации.

Доктор Хавьер Мир, мировой признанный специалист в области травматологии, проводил операцию Лэнса. Он уже лечил гонщика в прошлом году, поэтому хорошо знаком с проблемой, связанной с рукой Стролла.

Хирургическое вмешательство прошло успешно, однако команда пока не желает делать официальные заявления относительно времени возвращения Лэнса на трассу. Благодаря относительной простоте процедуры, существует вероятность, что гонщик сможет восстановиться к Гран При Канады, который запланирован с 13 по 15 июня в Монреале.

В случае если процесс реабилитации затянется, Фелипе Другович, резервный пилот команды, готов занять место за рулём второй машины Aston Martin. Несмотря на планы выступления в гонке «24 часа Ле-Мана» в составе команды Cadillac Whelen, где его напарниками должны быть Джек Эйткен и Фредерик Вести.

Фелипе Другович подчеркнул, что для него всегда являлась приоритетной возможность гонять в Формуле 1. Гоночный директор Aston Martin Майк Крак подтвердил, что согласно условиям контракта первоочередное право на участие в гонках у Друговича именно у команды.