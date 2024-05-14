Opel выпускает на рынок совершенно новый кроссовер под знакомым названием. Сколько он стоит?

Новая эпоха для легендарной модели Opel Frontera началась в апреле с представлением электрического кроссовера. А теперь, спустя месяц, немецкий автопроизводитель провел первую публичную презентацию и объявил цены на своё новое творение.

В торжественной обстановке в Стамбуле топ-менеджеры Opel Флориан Хюттль, Марк Адамс и Тобиас Губиц представили новый Opel Frontera международной аудитории и журналистам.

В ближайшее время новый кроссовер появится в продаже в Европе, включая Германию, где стартовая цена составит 24 тыс. евро за гибридную версию и 29 тыс. евро за полностью электрическую модификацию.

Большим плюсом будет расширение возможностей выбора, поскольку Opel Frontera будет предлагаться не только в пятиместном исполнении, но и в семиместной версии, делая его привлекательным выбором для поездок в большой компании.

Основная комплектация Opel Frontera Hybrid будет оснащена 1,2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 74 кВт в сочетании с 28-сильным электродвигателем и шестиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением. Более производительная версия получит 1,2-литровый 136-сильный турбированный агрегат.

Подробности о полностью электрическом Opel Frontera пока держатся в секрете, однако известно, что базовая версия автомобиля сможет проехать более 300 км без подзарядки, в то время как дальнобойная модификация сможет преодолеть до 400 км на одном заряде.

Ранее рассказывалось об инновационном дизайне кузова и салона нового Opel Frontera. Этот современный городской кроссовер почти не знаком с предыдущей моделью, выпущенной в 90-х годах.