Opel Mokka: гибрид и не удивил ценой

В новой версии Opel Mokka используется 136-сильный бензиновый двигатель в сочетании с 28-сильным электромотором. Автомобиль оснащен 6-ступенчатой АКПП с двойным сцеплением. Данный гибрид заменил предыдущую модель, которая оснащалась 130-сильным турбомотором и 8-ступенчатой АКПП.

Несмотря на обновления, в линейке сохранится модификация с 1,2-литровым турбомотором и механической коробкой передач.

Автомобиль Opel Mokka Hybrid предлагается в трех комплектациях. Базовая версия доступна по цене от 36 249 евро (примерно 3,6 миллиона рублей), вариант GS предлагается за 37 749 евро (примерно 3,7 миллиона рублей), а версия Ultimate стоит от 39 499 евро (примерно 3,9 миллиона рублей).

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

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