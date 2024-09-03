Оливер Берман: Я не завидую Антонелли, - признался глава отдела разработки софта.

В 2024 году Оливер Берман и Кими Антонелли представляют команду Prema в чемпионате Формулы 2. По планам на следующий сезон 2025 года оба гонщика смогут выступить на полную программу в Формуле 1. Согласно информации, Кими Антонелли дебютирует за Mercedes, что открывает перед ним возможность борьбы за подиумы и даже победы. В то же время Оливер Берман будет за рулём команды Haas, которая изредка попадает в зону набора очков.

Оливер Берман поделился своими мыслями: «Не могу сказать, что новость о контракте Кими меня сильно удивила! Нет, конечно, это была шутка. Я искренне рад за него. Официального подтверждения приходилось дожидаться довольно долго. Ходили слухи, но когда наконец-то анонсировали твоё будущее, это приносит невероятное удовлетворение. Особенно, когда за тобой стоит Mercedes».

«Я рад за него и не испытываю зависти. У меня тоже есть место в Формуле 1, и это самое важное. Уровень конкуренции велик, и я уверен, что в следующем сезоне также смогу бороться за заслуженные очки. Поэтому я желаю ему успехов и рад, что мы сможем выйти на старт вместе в следующем году».