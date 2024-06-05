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Окон не отстранили из-за юридических проблем

Французская L’Équipe сообщает, что в команде Alpine рассматривали вопрос об отстранении гонщика Эстебана Окона от участия в Гран При Канады после инцидента с его напарником на Гран При Монако, однако по рекомендации юристов от этой идеи было решено
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
05.06.2024, 12:41·1 мин
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Фото: F1news.ru

Французская L’Équipe сообщает, что в команде Alpine рассматривали вопрос об отстранении гонщика Эстебана Окона от участия в Гран При Канады после инцидента с его напарником на Гран При Монако, однако по рекомендации юристов от этой идеи было решено отказаться.

Руководство Alpine стремилось избежать повторения ситуации, которая возникла ранее, когда команда пыталась помешать Оскару Пиастре перейти в McLaren в середине 2022 года. Тогда Совет FIA по признанию контрактов признал соглашение между австралийцем и командой из Энстоуна недействительным.

Для предотвращения подобных недоразумений в будущем в Alpine было решено привлечь опытного юриста Кэролайн Макгрори из Mercedes с целью тщательной проработки контрактов и исключения возможных уязвимостей.

По информации издания L'Équipe, юристы команды Alpine настоятельно рекомендовали руководству избегать радикальных шагов, поскольку в случае отстранения Окона гонщик мог явиться в Монреал с решением суда.

Источник

Alpine F1 Team (42)Эстебан Окон (21)

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