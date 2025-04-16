Примерно половина LADA Largus была продана юридическим лицам в первом квартале

Согласно отчету агентства «АВТОСТАТ», за первый квартал 2025 года в России было продано общим числом 8 139 новых машин LADA Largus. При этом более чем 46,4% от этой цифры были приобретены компаниями.

Из общего объема продаж 6 139 автомобилей были универсалами, в то время как 2 000 единиц – фургонами.

Специалисты также вычислили, что 41,3% универсалов LADA Largus были проданы юридическим лицам, что составляет 2 537 машин. Доля фургонов, приобретенных юридическими лицами, заметно выше и составляет 61,9%. Это в числовом выражении равно 1 237 автомобилям.

Более детально о текущей ситуации на рынке корпоративных продаж планируется обсудить на форуме автобизнеса под названием «FinAuto – 2025. Финансовые инструменты авторынка», который пройдет 18 апреля в Москве при участии агентства «АВТОСТАТ».