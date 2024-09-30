Volkswagen Talagon впервые покажут на CarX в Москве в 2024 году

Volkswagen Talagon уже появился на российском рынке благодаря «серым» каналам поставок. Премьера этого большого кроссовера запланирована на выставке CarX 2024, запуск которой намечен на 8 октября. Организатором мероприятия выступило аналитическое агентство «Автостат».

Сборкой VW Talagon занимается китайское совместное предприятие FAW-Volkswagen. Автомобиль предлагается в версиях на семь или шесть мест. Шестиместная модификация обещает больше роскоши: в заднем ряду - отдельные кресла. Габариты «Талагона» - 5152 мм в длину с колесной базой 2980 мм. При складывании второго и третьего рядов сидений можно получить плоское дно длиной два метра. Объем багажника варьируется в пределах от 357 до 2451 литра.

Автомобиль оснащен 220-сильным 2-литровым бензиновым турбомотором с полным приводом.

На онлайн-площадках цены на VW Talagon стартуют от 6,27 миллиона рублей с учетом скидок. Максимальная цена достигает 7,8 миллиона рублей.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что новые модели Volkswagen будут иметь более сдержанный дизайн. Немецкий автопроизводитель планирует изменить концепцию фирменного стиля.