Главная Новости Немецкие Volkswagen Talagon впервые покажут на CarX в Москве в 2024 году
Новости

Volkswagen Talagon впервые покажут на CarX в Москве в 2024 году

Volkswagen Talagon уже появился на российском рынке благодаря «серым» каналам поставок. Премьера этого большого кроссовера запланирована на выставке CarX 2024, запуск которой намечен на 8 октября.
РедакцияР
Редакция
30.09.2024, 10:32·2 мин
single
Фото: Carsweek.ru

Volkswagen Talagon уже появился на российском рынке благодаря «серым» каналам поставок. Премьера этого большого кроссовера запланирована на выставке CarX 2024, запуск которой намечен на 8 октября. Организатором мероприятия выступило аналитическое агентство «Автостат».

Сборкой VW Talagon занимается китайское совместное предприятие FAW-Volkswagen. Автомобиль предлагается в версиях на семь или шесть мест. Шестиместная модификация обещает больше роскоши: в заднем ряду - отдельные кресла. Габариты «Талагона» - 5152 мм в длину с колесной базой 2980 мм. При складывании второго и третьего рядов сидений можно получить плоское дно длиной два метра. Объем багажника варьируется в пределах от 357 до 2451 литра.

Автомобиль оснащен 220-сильным 2-литровым бензиновым турбомотором с полным приводом.

На онлайн-площадках цены на VW Talagon стартуют от 6,27 миллиона рублей с учетом скидок. Максимальная цена достигает 7,8 миллиона рублей.

Фото: Carsweek.ru
Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что новые модели Volkswagen будут иметь более сдержанный дизайн. Немецкий автопроизводитель планирует изменить концепцию фирменного стиля.

Источник

Volkswagen (139)Немецкие (154)Презентация (11)Volkswagen Презентация (1)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация