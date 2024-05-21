Невероятно частая ошибка водителей, которая может убить коробку передач вашего автомобиля

Важно помнить, что парковка автомобиля требует соблюдения определенного алгоритма для предотвращения перегрузки трансмиссии. Выбор последовательности действий зависит от того, где водитель собирается оставить свой автомобиль: на ровной поверхности или под уклоном. Ручник является обязательным атрибутом в любом случае.

При парковке на наклонной поверхности, помимо установки автомобиля на ручник, рекомендуется также повернуть передние колеса, советует эксперт. Это необходимо сделать так, чтобы в случае попытки автомобиля начать движение, колеса заклинились в бордюр или другое препятствие. Если приходится парковаться на склоне холма, полезно подложить под колеса камень. Альтернативой может быть парковка поперек склона, при условии, что он не является слишком крутым.

При парковке автомобиля с механической коробкой передач, водитель должен зажать тормоз и тяжело затянуть ручник. После надежной фиксации автомобиля рекомендуется включить первую передачу для дополнительной безопасности.

В этом порядке основная нагрузка при фиксации автомобиля ложится на тормозную систему. При несоблюдении этой последовательности возникнут проблемы с коробкой передач, что может негативно сказаться на ее ресурсе.

Автомобили с автоматической коробкой передач используют специальный штырек в режиме парковки, который также не выдерживает нагрузку от наклонной поверхности. Эксперт объясняет, что при парковке, особенно под уклоном, следует использовать ручной тормоз, а не КП.

Для автомобилей с автоматической коробкой передач рекомендуется начать с фиксации автомобиля с помощью тормоза, затем затянуть ручник и, не отпуская педаль тормоза, перевести в режим "Р". На современных автомобилях этот процесс часто осуществляется автоматически посредством электроники, сообщает Васильев.

Фото: Carsweek.ru

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