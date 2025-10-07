Главная Новости Red Bull Racing Женщина, обвинившая Хорнера, получила крупные отступные
Сотрудница Red Bull, обвинившая Кристиана Хорнера, получила отступные в три миллиона фунтов и перешла работать в Cadillac, пишут СМИ.
07.10.2025, 14:01·1 мин
Фото: F1news.ru

По информации британской газеты Daily Mail, сотрудница команды Red Bull Racing, обвинившая бывшего руководителя Кристиана Хорнера в недостойном поведении, получила значительные отступные при уходе из коллектива.

Как отмечают журналисты, женщина согласилась отозвать свои обвинения в обмен на финансовое вознаграждение. По данным издания, сумма компенсации составила около трёх миллионов фунтов. Ранее стало известно, что она сменила место работы и теперь трудится в компании Cadillac. В минувшие выходные бывшая сотрудница Red Bull была замечена в паддоке Гран При Сингапура уже в качестве представителя новой команды.

Британские СМИ сохраняют анонимность фигурантов дела, однако австрийское издание ОЕ24, опираясь на собственные источники в Red Bull, утверждает, что речь идёт о Фионе Хьюитсон.

