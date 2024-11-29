Новый кроссовер OMODA C5 уже в продаже

Обновленный китайский кроссовер OMODA C5 уже доступен в дилерских центрах, сообщил директор розничных продаж АГ "Авилон" Илья Петров.

По информации Петрова, дизайн автомобиля стал более "европейским" – передняя часть и колесные диски претерпели изменения. Также изменился дизайн бампера, ходовые огни приобрели L-образную форму, а светящаяся полоса под капотом уступила место шильдику с названием бренда.

OMODA C5 теперь оснащен современными системами ADAS: адаптивный круиз-контроль, предупреждение о фронтальном столкновении, помощь при движении в полосе, автоматическое переключение света и мониторинг слепых зон.

Моторы остались прежними. Версия с передним приводом получила 1,5-литровый двигатель мощностью 147 л.с. в паре с вариатором. Полноприводная модификация оснащена 1,6-литровым двигателем мощностью 150 л.с. и 7-ступенчатым "роботом".

Появилась новая комплектация Drive для покупателей, аналог базовой Fun на полном приводе, сообщает дилер. Петров подчеркивает, что интерес к автомобилю присутствует, и они рассчитывают на стабильный спрос.

Всего у обновленной модели шесть комплектаций: Fun, Lifestyle, Ultimate, Drive, Active и Supreme. Розничная цена на OMODA C5 New составляет от 2 519 900 до 3 259 900 рублей.