Hyundai IONIQ 6 впервые попал в объектив фотокамер шпионов.

В сети появился снимок обновленного седана Hyundai IONIQ 6 с частичным камуфляжем. Маскировка сконцентрирована в тех местах, где автопроизводитель сосредоточил основной апгрейд.

Известно, что обновленный электрокар представит новый дизайн: седан сменит бамперы, оптику, переднюю решетку, а еще, по всей видимости, дверные ручки. Также ждем несколько улучшений по части аэродинамики. Батарея тоже заявлена новая – с увеличенной до 84 кВт-ч емкостью. Такой седан без подзарядки проедет около 700 километров.

Обновленный IONIQ 6 выйдет в нескольких вариантах: стандартный, N Line и «заряженная» N-версия. Появления последней придется подождать до осени.

Собирать обновленную «шестерку» планируют в Корее. Не исключается запуск производства на новом заводе Hyundai в Джорджии (это будут автомобили для американского рынка).

Фото: Carsweek.ru

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