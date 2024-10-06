Модель McLaren W1, на которую мы все так долго ждали, наконец была представлена.

Компания McLaren представила свой новый суперкар McLaren W1, который вызвал бурю эмоций у поклонников марки. Автомобиль разработан с применением технологий из мира Формулы 1 и выдержан без единого компромисса.

McLaren W1 оснащен гибридной системой E-module с новым 4-литровым двигателем V8, общая мощность которой составляет впечатляющие 1260 лошадиных сил. Суперкар разгоняется до 200 км/ч за 5,8 секунды и способен развивать скорость до 350 км/ч, что делает его классическим заднеприводным автомобилем.

McLaren W1 построен на прочном легком монококе из композитных материалов, что позволило сделать его вес всего 1399 кг. Всего будет выпущено 399 экземпляров данной модели, каждый из которых уже имеет предварительный заказ.

Автомобиль обладает продвинутой аэродинамикой, включая граунд-эффект и подвижные элементы, такие как передние и задние антикрылья. Инженеры McLaren обратили особое внимание на аэродинамику, делая ее более эффективной, чем у гоночного болида MCL38.

В McLaren гордятся решениями, реализованными в W1, отмечая уникальные особенности, такие как интегрированные сиденья и регулируемое положение руля и педалей для максимального комфорта водителя.

Цена McLaren W1 в Великобритании составляет 2 миллиона фунтов стерлингов, включая все налоги. Багажник автомобиля рассчитан на средние размеры сумок и пару гоночных шлемов, что делает его годным для дальних поездок.

McLaren W1 – это не только роскошный дорожный автомобиль, но и гоночный болид, способный проявить себя на трассе благодаря уникальным инженерным решениям, позволяющим достичь гармонии между дорожными и гоночными качествами.