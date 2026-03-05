Ньюи утверждает: «У Aston Martin не худшее шасси, но…»

Эдриан Ньюи заявил, что шасси Aston Martin отличается достаточной эффективностью. По его мнению, если бы не возникли проблемы с силовой установкой Honda, модель AMR26 могла бы претендовать на места в первых пяти рядах стартовой решётки в квалификации.

В самой команде также отмечают сложность ситуации накануне сезона. Японским инженерам из Honda пока не удалось полностью справиться с серьёзными вибрациями, которые приводят к выходу из строя батареи гибридной системы.

По словам Ньюи, созданная под его руководством машина, возможно, занимает пятое место по эффективности среди конкурентов. При этом в паддоке звучат мнения, что шасси оказалось слишком тяжёлым, о чём, в частности, упоминает издание The Race.

Руководитель Aston Martin добавил, что команде пришлось столкнуться и с собственными трудностями. Например, к продувке модели будущего болида в аэродинамической трубе в Сильверстоуне приступили только в середине апреля прошлого года. Это привело к тому, что важнейшие компоновочные решения принимались существенно позже запланированного срока.

Несмотря на это, Ньюи убеждён, что AMR26 обладает большим потенциалом для развития по ходу сезона. «В этом отношении потенциал огромный, и планы агрессивной модернизации уже составлены… Надеюсь, мы нашли хорошую траекторию развития, и я не вижу причины, которая помешает нашему шасси со временем стать в полной мере конкурентоспособным», — подчеркнул он.

Между тем, в Honda по-прежнему не удалось установить точную причину появления вибраций силовой установки. Как отмечают представители компании, им удалось несколько лучше защитить батарею, и именно на это были направлены основные усилия после завершения тестов и перед отправлением в Австралию.

Следует отметить, что решения, разработанные в исследовательском центре Honda в Сакуре, пока прошли испытания только на стенде. Как они проявят себя в реальных условиях гоночного уик-энда, пока неясно. Койджи Ватанабе, президент Honda Racing Corporation (HRC), отметил, что эффективность этих доработок «в условиях реальной трассы пока нельзя полностью гарантировать».

Таким образом, остаются сомнения, сможет ли силовая установка выдерживать длительные нагрузки и функционировать в экстремальных режимах. Ньюи пояснил, что проблема, возможно, кроется в особенностях взаимодействия двигателя внутреннего сгорания и мотор-генератора MGU-K. Это приводит к усилению вибраций, которые передаются на шасси и пока остаются нерешёнными.

В результате страдают не только отдельные элементы болида, которые ломаются под воздействием вибраций, но и гонщики, которым крайне сложно управлять AMR26. Поэтому во время австралийского гоночного уик-энда команда будет вынуждена ограничить количество кругов в гонке. Однако это не означает, что Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл сойдут с дистанции сразу после старта, но вероятность того, что они доедут до финиша Гран При Австралии, остаётся низкой.