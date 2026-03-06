Главная Новости Aston Martin Ньюи: «У нас остались только две батареи»
Новости

Ньюи: «У нас остались только две батареи»

Aston Martin столкнулась с проблемами батарей на Гран-при Австралии: Алонсо не выезжал, Стролл проехал три круга из-за отказа оборудования.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
06.03.2026, 07:51·2 мин
single
Фото: F1news.ru

В Мельбурне на первой тренировке команды Aston Martin возникли серьезные технические трудности. Фернандо Алонсо не смог выехать на трассу, а Лэнс Стролл ограничился всего тремя кругами.

Причиной стали проблемы с аккумуляторами: из четырех батарей, привезенных на этап, две вышли из строя. Таким образом, в распоряжении коллектива остались только две рабочие батареи. Если и они откажут, оба болида не смогут продолжить участие в сессии.

Руководитель команды Эдриан Ньюи объяснил сложившуюся ситуацию. Он отметил, что основной проблемой является именно ограниченное количество батарей. По его словам, Aston Martin прибыла в Мельбурн с четырьмя аккумуляторами, и уже сейчас половина из них вышла из строя. На данный момент команда располагает только двумя рабочими экземплярами, а учитывая частоту поломок, перспективы на уик-энд выглядят неопределёнными.

Ньюи подчеркнул, что коллектив надеется провести уик-энд и выпустить машины на трассу, однако сейчас сложно давать какие-либо гарантии. Возможность доставить дополнительные батареи самолетом также исключается — необходимых комплектующих попросту нет в наличии.

Источник

Эдриан Ньюи (59)Aston Martin (439)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Драйв без компромиссов: 50 автомобилей эксклюзивной версии EXEED EXLANTIX ES SPORT

Редакция·19.08.2025
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
СтатьиНовости

EXEED представил гибридный кроссовер EXLANTIX EТ с новым интерьером

Редакция·19.01.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация