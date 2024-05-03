Истощение: Настало время, когда я ощутил усталость

Известный инженер и дизайнер Эдриан Ньюи объявил о своем уходе из команды Red Bull Racing. В интервью для телеканала Sky Sports специалист поделился причинами своего решения, отметив, что усталость от стрессов в Формуле 1 стала одной из основных причин.

«Совместно с этой командой я прошел невероятный путь протяженностью в 18 лет, и могу честно сказать, что когда я присоединился к ней, я даже не представлял, каких высот мы достигнем. Это было поистине замечательное время!» - поделился Ньюи.

Он также добавил: «Но Формула 1 требует полного самоотречения, и я уже давно работаю в этой сфере. Честно говоря, я почувствовал усталость, которая началась некоторое время назад. Я задумался об этом в зимний перерыв, а события этого года ускорили мое решение...»

«У меня есть уникальная возможность не работать, но я предпочитаю заниматься любимым делом, так как это доставляет мне удовольствие. Пришло время взять перерыв, насладиться путешествиями, провести время с семьей, посвятить внимание моим собакам и просто наслаждаться жизнью», - пояснил Ньюи свой выбор.

Он также отметил, что в будущем, возможно, возникнет желание приступить к новым проектам, но на данный момент у него нет конкретных планов на этот счет.