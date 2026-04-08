Audi в России: продажи выросли более чем в пять раз

В России зафиксирован значительный рост продаж автомобилей Audi по итогам первого квартала 2026 года. Как сообщил автоэксперт Сергей Целиков в своем Telegram-канале, на учет было поставлено 2339 новых машин этой марки, что превышает прошлогодний результат в 5,5 раза. Для сравнения, в аналогичном периоде 2025 года было зарегистрировано всего 420 автомобилей Audi.

Лидером по популярности среди моделей немецкого бренда стал кроссовер Audi Q5. За первые три месяца 2026 года россияне оформили 1178 таких автомобилей. Годом ранее этот показатель составлял лишь 70 машин, что свидетельствует о почти 17-кратном увеличении спроса на данную модель.

На втором месте оказался компактный кроссовер Audi Q3, который выбрали 350 автовладельцев. Третью позицию заняла Audi A5 с результатом 344 проданных экземпляра. Замыкают пятерку наиболее востребованных моделей семейные кроссоверы Audi Q8 и Q7: их приобрели 95 и 89 человек соответственно за отчетный период.

«Более 80% новых автомобилей Audi пришлось на китайскую сборку», — отметил Сергей Целиков, подчеркивая географию происхождения большинства машин, поступивших на российский рынок.

В марте компания Audi объявила о предстоящей премьере нового компактного электромобиля базового уровня, который заменит ушедшие с рынка модели A1 и Q2. Новинка получит название Audi A2 e-tron, а ее дебют запланирован на осень 2026 года.

Ранее также сообщалось о том, что продажи новых автомобилей BMW в России практически удвоились за тот же период. В течение первого квартала на учет было поставлено 3873 машины этой марки, а наибольшим спросом среди покупателей пользовались кроссоверы BMW X3 и X5.

Автор: Иван Бахарев