В России начали принимать заказы на новый Mitsubishi Pajero пятого поколения, который представили два месяца назад. Пока покупателям доступна только праворульная модификация. Ее производство будет организовано в Таиланде, а основными рынками сбыта станут азиатские страны.

Согласно объявлениям на одном из классифайдов, доставкой «пятого» Pajero под заказ занимается компания из Владивостока. Стоимость внедорожника оценивается примерно в 8 421 000 рублей. Окончательная сумма может отличаться от указанной из-за колебаний курса валют и дополнительных расходов.

Заказы принимают на автомобиль в максимальной комплектации Top Grade. В нее входят кожаная отделка салона в черно-коричневой гамме, цифровая приборная панель диагональю 14,3 дюйма и мультимедийный экран такого же размера. Оснащение также включает аудиосистему Yamaha Ultimate с 12 динамиками, передние кресла с электрическими регулировками и памятью настроек, селектор режимов движения, а также расширенный набор электронных ассистентов водителя.

Новый Pajero получил семиместный салон. Диван второго ряда можно перемещать, а для пассажиров предусмотрены отдельная зона климат-контроля, подогрев сидений, солнцезащитные шторки, розетки и разъемы USB‑C.

Передние кресла оснащены функциями вентиляции и подогрева. Кроме того, внедорожник получил систему кругового обзора с функцией «прозрачного капота». В сложных условиях камеры создают объемное изображение пространства вокруг автомобиля, а при включении внедорожных режимов на дисплее автоматически появляется вид из-под передней части кузова.

Внешность внедорожника пятого поколения полностью обновилась, но сохранила узнаваемые черты. В основу дизайна легли вертикальные пропорции и горизонтальные линии первого Pajero образца 1982 года. Среди наиболее заметных особенностей — Т-образные фары, перенесенное с пятой двери под днище запасное колесо и светодиодная полоса задних фонарей с названием модели.

Для нового Mitubishi Pajero пока заявлен единственный силовой агрегат — турбодизель объемом 2,4 литра мощностью 201 л. с. Он работает в паре с классическим восьмиступенчатым «автоматом». В стандартное оснащение также входит система полного привода S-AWC с несколькими режимами, понижающим рядом передач и возможностью блокировки заднего дифференциала.