Lada Azimut впервые замечен на дорогах: закамуфлированный кроссовер попал в объектив камеры

В Тольятти во время дорожных испытаний был замечен прототип нового кроссовера Lada Azimut. Автомобиль попал в объективы фотокамер, когда проходил тесты на городских дорогах.

Ранее специалисты «АвтоВАЗа» испытывали агрегаты будущей модели на тестовой машине, выполненной на базе «Весты». Теперь Lada Azimut демонстрирует собственный кузов, поскольку компания перешла к следующему этапу испытаний. Фотографии с тестов опубликовал телеграм-канал KhaDm.

По имеющейся информации, сейчас инженеры компании проводят испытания автомобилей с обновлёнными двигателями объёмом 1,6 и 1,8 литра. Эти моторы работают в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач и вариатором. Ожидается, что серийная версия кроссовера может быть представлена в декабре 2026 года, при наиболее благоприятном развитии событий.

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов в одном из публичных выступлений отметил, что запуск на рынок Lada Azimut является одной из приоритетных задач компании на ближайшие годы. Производство новой модели планируется начать в первом полугодии 2026 года.

Официальная презентация нового отечественного кроссовера прошла в рамках ПМЭФ-2025. Lada Azimut построена на модернизированной платформе «Весты». Длина автомобиля превышает 4,41 метра, а колёсная база составляет около 2,67 метра.

В линейке силовых агрегатов предусмотрены два двигателя: 1,6-литровый мощностью 120 лошадиных сил и 1,8-литровый, выдающий 132 силы. В дальнейшем возможно появление 1,5-литрового турбомотора на 150 лошадиных сил, который будет сочетаться с гидроавтоматической трансмиссией. Поставщиком коробки передач выступит партнёр «АвтоВАЗа».



Фото: Carsweek.ru



Фото: Carsweek.ru

Тем временем стало известно, что в цветовой гамме внедорожника Lada Niva Sport появился новый яркий оттенок кузова.

Фото: Lada, KhaDm